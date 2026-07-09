Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Заявление президента США Дональда Трампа о возможности закрытия неба над территорией Украины в качестве гарантий безопасности новое, его предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Трампа по этой теме в Турции, где проходил саммит стран НАТО.

По словам Пескова, "это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и так далее".