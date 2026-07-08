Поиск

Турция готова принять переговоры Москвы и Киева по украинскому урегулированию

Об этом заявил президент страны Эрдоган

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Турецкая сторона готова, если потребуется, предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре.

"Турция готова собрать Украину и Россию вместе (для переговоров - ИФ), чтобы завершить боевые действия", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 июля

Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

 Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

Трамп заявил, что не планирует направлять войска в Иран

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

 США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование

 Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование

Президент США сообщил о возможности ударов по Ирану в ближайшую ночь

 Президент США сообщил о возможности ударов по Ирану в ближайшую ночь

Трамп заявил, что за последние недели достигнут прогресс по Украине

Лидеры стран НАТО в своем заявлении назвали Россию долгосрочной угрозой

 Лидеры стран НАТО в своем заявлении назвали Россию долгосрочной угрозой

В Абхазии объявлена беспилотная опасность

Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic

 Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10397 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2969 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов