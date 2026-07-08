Турция готова принять переговоры Москвы и Киева по украинскому урегулированию

Об этом заявил президент страны Эрдоган

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Турецкая сторона готова, если потребуется, предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре.

"Турция готова собрать Украину и Россию вместе (для переговоров - ИФ), чтобы завершить боевые действия", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.