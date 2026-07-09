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Соглашение о взаимном признании ученых степеней РФ и Абхазии внесено на ратификацию в Думу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней. Соответствующий проект закона (1285673-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2025 года. Оно будет способствовать снижению административных барьеров в сфере признания и развитию мобильности высококвалифицированных кадров между Россией и Абхазией, отмечается в пояснительной записке.

Положения соглашения регулируют взаимное признание ученых степеней, присужденных в РФ и Абхазии, с предоставлением их обладателям соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.

Ратификация Соглашения отвечает задачам Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, утвержденной указом президента РФ от 5 сентября 2022 г. 611, в части повышения конкурентоспособности отечественного образования и использования его потенциала для расширения российского гуманитарного влияния в мире и развития международного сотрудничества в сферах науки образования, а также Концепции внешней политики России, утвержденной указом президента РФ от 31 марта 2023 г. 229, в части стремления к всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия и содействия реализации основанного на международном праве добровольного выбора народа этого государства а пользу углубления интеграции с РФ.


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