Госдума ратифицировала соглашение о социально-экономическом развитии Абхазии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.

Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года.

В развитие договора с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года, были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики Республики Абхазия и повышении уровня жизни ее населения.

Так, 4 августа 2022 года было заключено соглашение между Россией и Абхазией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития республики на 2022 - 2025 годы, которое прекратило свое действие 31 декабря 2025 года.

С целью обеспечения исполнения в 2026 - 2030 годах обязательств России по заключенным в развитие Договора международным соглашениям, а также оказания финансового содействия реализации отдельных мероприятий подготовленной абхазской стороной Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026 - 2030 годы в Москве 27 декабря 2025 г. подписано соглашение между странами.

Соглашением сохранен действовавший в 2022 - 2025 годах порядок взаимодействия уполномоченных органов сторон при оказании содействия в реализации Государственной программы на 2026 - 2030 годы.

Соглашение дополнено положениями, согласно которым средства финансовой помощи могут направляться на социально-экономическое развитие Республики Абхазия на следующие расходы:

сотрудничество в области образования, реализации молодежной политики и воспитания детей и молодежи, культурного обмена; сотрудничество в области развития туризма и необходимой для этого туристической инфраструктуры;

повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, прокуратуры и Государственной службы охраны республики.