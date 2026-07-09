МАГАТЭ получило от РФ данные об ударе дрона по Курской АЭС-2

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона уведомила МАГАТЭ о произошедшей в выходные атаке беспилотника по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2, сообщили в этом агентстве в четверг.

"РФ уведомила МАГАТЭ о том, что 5 июля дрон ударил и повредил градирню строящегося энергоблока Курской АЭС-2", - говорится в заявлении агентства.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили, что в последние дни команды экспертов агентства слышали звуки стрельбы и пролетавших БПЛА в районе Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС.

В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь заявил, что ситуация с безопасностью остается хрупкой, в очередной раз призвав стороны к сдержанности в районе российских и украинских АЭС.

В понедельник губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на 6 июля силами ПВО и РЭБ были уничтожены и подавлены 12 украинских БПЛА, летевших в сторону Курчатова, где располагается Курская АЭС и Курская АЭС-2. Один из беспилотников ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2.