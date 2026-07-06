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Курская АЭС работает штатно после ночной атаки БПЛА на Курчатов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщило управление коммуникаций атомной станции в понедельник.

"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе энергоблоки №3 и №7 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №4 в плановом ремонте", - говорится в сообщении.

Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации "без генерации" в связи с истечением установленного срока работы, добавили на предприятии.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений.

Ранее в понедельник губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на 6 июля силами ПВО и РЭБ были уничтожены и подавлены 12 украинских БПЛА, летевших в сторону Курчатова, где располагается Курская АЭС и Курская АЭС-2. Один из беспилотников ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2.

По информации главы "Росатома" Алексея Лихачева, за прошедшую ночь "были зарегистрированы беспилотные активности и в районе Ленинградской станции, и в районе Смоленской станции, в районе Курской станции был нанесен удар".

Курская АЭС Курчатов Росатом
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