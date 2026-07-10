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Автозавод "Урал" с 13 июля уходит в плановый двухнедельный корпоративный отпуск

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) с 13 июля уходит на две недели в плановый ежегодный корпоративный отпуск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Отпуск продлится с 13 июля до 26 июля включительно", - отметили в компании.

В этот период на заводе традиционно будут проводиться ремонты и модернизация оборудования, которое эксплуатируется круглосуточно в обычные дни. Службы, задействованные в ремонтах, продолжат работу.

Ранее сообщалось, что с 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя приходится на летний период.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.

Миасс Урал Челябинская область
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