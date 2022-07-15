Автозавод "Урал" уходит в плановый корпоративный двухнедельный отпуск

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) уходит в плановый ежегодный корпоративный отпуск с 18 по 31 июля включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"К работе в обычном режиме приступим 1 августа. После отпуска планируется нарастить суточный темп выпуска продукции и дойти до отметки 45 единиц", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в период отпуска традиционно будут проведены ремонты оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

Ежегодный корпоративный отпуск является полностью оплачиваемым.

В этом году впервые корпоративный отпуск на автозаводе организован не в два, а в три этапа: в январе (9 дней в дополнение к новогодним каникулам), в мае (5 дней плюсом к майским праздникам) и в июле (14 дней).

В прошлом году автозавод приостанавливал конвейер и основные производства на период новогодних каникул и корпоративного отпуска с 31 декабря до 17 января включительно, а также с 19 июля до 9 августа.

АЗ "Урал" входит в "Объединенную машиностроительную группу".