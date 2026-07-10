Новак обсудил с главой правительства Алтая обеспечение республики топливом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с председателем правительства Алтая Александром Прокопьевым ситуацию на топливном рынке республики, а также модернизацию электросетевой инфраструктуры, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи.

"Стороны обсудили обеспечение регионального спроса на нефтепродукты, стабильность поставок, работу логистической инфраструктуры, предпринимаемые меры и используемые инструменты, направленные на поддержание сбалансированной ситуации с топливообеспечением региона, включая координацию поставок, формирование необходимых запасов и мониторинг ценовой динамики", - говорится в сообщении.

Также были рассмотрены текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона и перспективы модернизации действующих мощностей. "Отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок", - говорится в пресс-релизе.