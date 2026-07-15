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Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке.

"Мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось", - сказал Новак в комментарии ИС "Вести".

Он отметил, что данную работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Эти же ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.

"Мы подробно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением по каждому региону. Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозпроизводителей", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак
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Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

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