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Российские военные поразили три судна в украинских портах "Южный" и "Одесса"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту "Южный", а также два сухогруза в порту "Одесса", заявили в Минобороны России в субботу.

"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") - сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки", - заявили в Минобороны РФ.

Одесса Минобороны
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