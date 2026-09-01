Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Решение ФРГ закрыть генконсульство России в Бонне, возобновление аукционов ОФЗ, встречи Владимира Путина в Бишкеке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине, посчитав, что Россия причастна к инциденту с начиненным взрывчаткой беспилотником в аэропорту Лейпцига в августе. Также Берлин намерен усилить контроль за въезжающими гражданами России. В МИД РФ пообещали ответ.

- Минфин РФ 2 сентября возобновит аукционы ОФЗ после полуторамесячного перерыва.

- Путин и Эрдоган беседовали тет-а-тет почти полтора часа, основной темой была ситуация вокруг Черного моря.

- Иран готов вернуться к соблюдению заключенного с США меморандума, если Вашингтон возобновит выполнение обязательств, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке.

- У России нет ни причин, ни необходимости нападать на страны НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

- Рекомендация дипломатам и иностранцам в Киеве эвакуироваться сохраняет актуальность, сообщили в МИД РФ.

- В Крыму поставки Аи-95 по цене до 100 рублей за литр планируются ежедневно.

- Король Норвегии Хокон VIII принес во вторник присягу перед парламентом. Ранее 28 августа скончался его отец Харальд V - старейший монарх в Европе.