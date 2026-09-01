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Путин и Эрдоган пообщались тет-а-тет, обсудив ситуацию вокруг Черного моря

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали почти полтора часа тет-а-тет, основной темой была ситуация вокруг Черного моря, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Насколько я знаю, главная тема была - ситуация вокруг Черного моря", - сказал Ушаков, которого цитирует "Российская газета". Представитель Кремля добавил, что встреча проходила в формате тет-а-тет, президенты беседовали почти полтора часа, пишет издание.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Юрий Ушаков Турция Черное море
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Путин и Эрдоган пообщались тет-а-тет, обсудив ситуацию вокруг Черного моря

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