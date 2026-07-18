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Начальник Генштаба заявил, что войска РФ вошли в город Алексеево-Дружковка в ДНР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что после взятия Константиновки российские войска продвигаются в направлении Дружковки, вошли в город Алексеево-Дружковка.

"Войска "Южной" группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе", - сказал он в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2026 года Военная операция на Украине
Генштаб РФ Валерий Герасимов Дружковка Алексеево-Дружковка
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