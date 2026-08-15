Минобороны РФ заявило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотниками "Герань" по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в селе Степановка в ДНР, заявили в Минобороны России в субботу.

"Объективным контролем зафиксировано последовательное поражение тремя БПЛА "Герань" ПВД ВСУ в районе населенного пункта Степановка в ДНР", - говорится в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры удара и уничтожения позиций ВСУ в ДНР.