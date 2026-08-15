Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет 18 августа в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Лидеры обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.