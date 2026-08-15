Поиск

Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет 18 августа в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Лидеры обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Владимир Путин Мьянма Мин Аун Хлайн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В Сочи отложили начало футбольного матча из-за угрозы БПЛА

Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма

МИД РФ запросил в США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах на поставки оружия Киеву

В Сочи назвали ситуацию с топливом напряженной, но контролируемой

Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

 Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

В Крыму расширили льготную ставку аренды госимущества на самозанятых и физлиц

 В Крыму расширили льготную ставку аренды госимущества на самозанятых и физлиц
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов