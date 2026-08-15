Лавров в понедельник встретится в Москве с главой МИД Ганы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве в понедельник проведет переговоры с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой, который 16-19 августа будет находиться в российской столице с рабочим визитом, сообщил в субботу МИД РФ.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-ганских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД в субботу.

"Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках", - сообщил российский МИД.