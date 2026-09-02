ШОС: 25 лет успеха

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чередой важных и многоплановых встреч, множеством обсужденных вопросов и заключенных документов отмечен юбилейный саммит ШОС, который завершился во вторник в Бишкеке. Он был приурочен к 25-летию создания этой региональной организации и прошел под девизом "25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество - к дальнейшему совместному развитию".

Лидеры ШОС по итогам саммита подписали 28 документов, а Путин провел девять двусторонних встреч.

Саммит стал площадкой для ряда важных двусторонних контактов, в том числе, между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. В числе визави Путина были Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Никол Пашинян, Масуд Пезешкиан, Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с Си стороны обсуждали в основном двусторонние отношения, в частности, президент Путин заявил, что Москва готова к переводу безвизового режима между странами на постоянную основу.

Премьер Моди в начале встречи с Путиным заявил о важности движения к завершению военных действий на Украине. По его словам, "каждый день, что длится война, человечество отбрасывается на шаг назад". На это президент РФ ответил, что Москва движется по пути урегулирования украинского конфликта.

На встрече с Пезешкианом Путин отметил большое значение сотрудничества с Ираном в гуманитарной сфере и выразил восхищение стойкостью иранского народа. Он также поприветствовал ирано-американский меморандум, но отметил хрупкость перемирия. В свою очередь президент Ирана поблагодарил российского коллегу за позицию страны в конфликте с США и выразил уверенность в успехе противодействия американским санкциям. Он также сказал, что Тегеран готов вернуться к соблюдению ирано-американского меморандума, как только это сделают американцы.

Эрдоган в начале переговоров с Путиным отметил, что отношения двух стран развиваются стремительно и что Москва и Анкара будут предпринимать шаги для открытия новых АЭС. Президент Путин в свою очередь назвал Турцию привилегированным партнером РФ и подчеркнул высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече с Пашиняном Путин попросил его как можно скорее определиться с решением о будущем в ЕС или в ЕАЭС и напомнил, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней. Со своей стороны Пашинян заявил о заинтересованности Армении в развитии отношений с РФ.

Бишкекская декларация

Страны-члены ШОС в подписанной декларации выступили против двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, поддержали дальнейшее совершенствование и реформирование системы глобального экономического управления. При этом они выступили против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации, наносящих ущерб интересам обеспечения международной безопасности, включая ее продовольственную, энергетическую и гуманитарную составляющие, негативно влияющих на мировую экономику.

В Бишкекской декларации страны ШОС выступили за реформу международной финансовой архитектуры и высказались за продолжение практического диалога по укреплению финансового сотрудничества в рамках Межбанковского объединения (МБО) ШОС, в том числе, за ускорение решения вопроса о подключении представленного Исламской Республикой Иран уполномоченного банка к работе МБО.

В части мировой геополитики страны-члены ШОС выразили глубокую обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке и высказались в пользу дипломатического урегулирования. Члены организации также подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Ирана.

В отношении Афганистана было отмечено, что для прочного мира в стране необходимо формирование инклюзивного правительства с участием всех этнополитических групп. Страны ШОС вновь подтвердили приверженность "становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков".

Страны ШОС осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, подчеркнули неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним. В декларации государства выступили за неукоснительное соблюдение принципов нераспространения ядерного оружия, подчеркивая в тоже время свое неотъемлемое право развивать исследования, производство и использование атомной энергии в мирных целях и осуществлять равноправное, устойчивое и взаимовыгодное международное сотрудничество в этой области без дискриминации.

Государства - члены ШОС подтвердили важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и необходимость заключения международного юридически обязывающего документа для предотвращения гонки вооружений. Они также подчеркнули, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность.

Не обошли вниманием в декларации и Вторую мировую войну: страны заявили о приверженности сохранению памяти об итогах Второй мировой войны и противодействию фальсификации истории.

Государства - члены ШОС подчеркнули, что объединение не является военно-политическим блоком и не направлено против других государств и международных организаций; ШОС действует на основе открытости, невмешательства, равноправия и взаимного уважения.

Путин перед вылетом на ВЭФ ответил на вопросы журналистов

ШОС сегодня - одна из самых мощных региональных структур в мире, это более половины населения планеты, ее страны производят треть мирового ВВП. Когда произойдет расширение зависит от всех членов организации, но нельзя допускать аморфного разрастания. РФ за то, что чтобы ШОС была открытой, расширялась, но это должно происходить постепенно.

Контакты между представителями спецслужб есть всегда, в том числе, и прямые. РФ комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером, это люди, близкие Трампу, которым он доверяет, - это очень важно. Они всегда желанные гости в России.

Переговорный процесс по Украине в известной степени заморожен, но РФ всегда остается открыта к переговорам с теми, кто может внести в них конкретный вклад.

Осужденный в России американец Гилман был освобожден по гуманитарным соображениям, из-за слабого здоровья.

Главный вызов сейчас - беспилотники, но РФ с ним справляется.

Российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления. Освобождение ДНР идет планово, активно реализуется наступление в Запорожской области. ВС РФ выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки. Продолжается создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

ВС РФ получили указания по подготовке и нанесению ответных массированных ударов по объектам ТЭК Украины: они бьют и получат ответ.

Новые обвинения со стороны Германии вызваны шатким внутриполитическим положением Мерца, он не пользуется доверием своих граждан. Доказательства причастности России к инциденту в Лейпциге подброшены.

Угрозы Зеленского для гражданской авиации в небе над РФ - это заявка на государственный терроризм, а с террористами переговоры не ведут. Если будут трагедии, Москва найдет чем ответить.

Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах.

Армения суверенна в своем решении двигаться в сторону Евросоюза, но находиться и в ЕС, и в ЕАЭС одновременно невозможно. Принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС - объявление о выходе в перспективе из ЕАЭС. Пашинян приглашен в Москву для продолжения диалога по этой теме в спокойном режиме.

РФ готова остаться в Гюмри, если армянский народ этого хочет, готова сотрудничать. В противном случае может уйти оттуда хоть завтра.

За 40 дней своей операции Украина нанесла РФ реальный ущерб, повредила около 100 кораблей. Ущерб составил около 1% ВВП, но это не критический ущерб, критического Украина нанести не может.

Слухи о том, что после осенних выборов в Госдуму пройдет новая волна мобилизации "чушь собачья", это информационная атака на Россию.

Россия уважает позицию партнеров, выступающих за мирное урегулирование по Украине. Никто из партнеров не оказывает некорректного давления на Москву, чтобы скорее завершить конфликт на Украине.

Вина за срыв контактов по мирному договору с Японией полностью лежит на Токио. Россия ничего не сделала для ухудшения отношений между двумя странами.

Любые военные объекты на Украине, включая британские, - законная цель для ВС РФ. А может ли военный объект в Британии стать законной целью - военная тайна.

Шанхайский дух

ШОС, начинавшая с пяти государств-участников, за четверть века практически удвоил число членов, еще 17 стран присоединились к организации в качестве стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Президент Путин сказал, что ШОС превратилась в полноценную международную организацию, а в Пекине назвали ШОС крупнейшей, самой многочисленной и наиболее перспективной в мире организацией всестороннего регионального сотрудничества. По экспертным оценкам, на страны ШОС приходится 65% территории Евразии и более 40% мирового населения.

Политики применительно к ШОС используют термин "шанхайских дух" и заявляют о необходимости укреплять его как воплощение значимости и эталонности организации. И как подчеркивают эксперты, решения саммита в Бишкеке закладывают предпосылки для того, чтобы "шанхайский дух" крепнул год от года и сама организация приумножала полезность и привлекательность. И по всей видимости, в отличие от другого прославившегося за последний год духа, шанхайский иссякать не собирается.

Об организации

Изначально в 1996 году лидерами была организована "Шанхайская пятерка" (КНР, РФ, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) пятью странами, позже к ним присоединился Узбекистан.

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была принята 15 июня 2001 году в Шанхае на встрече глав государств "Шанхайской пятерки" и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран, в 2024 году – Белоруссия.

Согласно базовому уставному документу ШОС – Хартии (принята в 2002 году) - одной из ключевых задач организации является развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка. Среди фундаментальных принципов ШОС – равноправие всех государств-членов, поиск совместных точек зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них, ненаправленность против других стран и международных организаций. Все решения в организации принимаются на основе консенсуса.

Правовая база ШОС включает свыше 80 международных договоров и соглашений межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера. Также функционируют механизмы совещаний руководителей министерств и ведомств по 28 профильным направлениям практической кооперации, 26 рабочих групп. Взаимодействие осуществляется в сфере политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, в том числе по линии встреч секретарей советов безопасности, генеральных прокуроров, председателей верховных судов, руководителей антинаркотических ведомств, совещаний министров обороны, внутренних дел, юстиции, экономики, транспорта, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, спорта, глав таможенных служб, туристских администраций и др.

Официальными языками ШОС являются русский и китайский.

Наблюдателями при ШОС являются Афганистан и Монголия.

Статус партнера ШОС по диалогу предоставлен Азербайджану, Армении, Бахрейну, Египту, Камбодже, Катару, Кувейту, Лаосу, Мальдивам, Мьянме, Непалу, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланке.

С сентября 2025 года в ШОС председательствует Киргизская Республика. Следующий саммит ШОС пройдет в Пакистане, а Россия примет председательство в 2027-2028 году.