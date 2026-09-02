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Путин сообщил, что пригласил Пашиняна в Москву

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вести диалог по поводу дальнейших интеграционных планов Еревана в спокойном режиме, и пригласил его для этого в Москву.

"Мы договорились продолжить диалог в спокойном режиме. Никол Воваевич (Пашинян) предложил провести анализ нашей совместной работы по каждому направлению. Я с этим согласен. Я пригласил его в Москву для того, чтобы мы не спеша, с ним вдвоем, и с его и с нашими специалистами сели и прошлись по каждому пункту", - сообщил Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Он подчеркнул, что речь идет об обсуждении абсолютно конкретных вопросов.

Он также добавил, что вопрос с российской военной базой в Гюмри должна решить армянская сторона.

"Мы навязывать ничего никому не будем. Если армянский народ хочет, чтобы там была какая-то военная российская инфраструктура, мы останемся, будем работать, сотрудничать", - сказали он.

Президент также отметил, если Армения посчитает, что российская военная база ей не нужна, "мы уйдем хоть завтра".

Владимир Путин Бишкек Армения
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