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Путин заявил о новом уровне защиты НПЗ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Уровень защищенности российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сейчас совсем другой, после принятия указа о возможной передаче во временное управление активов при отсутствии должной защищенности объектов критической инфраструктуры.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, мотив принятия этого указа был простой: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится".

Он отметил, что ранее российским НПЗ был нанесен ущерб, "и прежде всего потому, что они не были защищены". "И наши компании, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, по отдельности и вместе, говорят: ну, это же обязанности правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Я вас уверяю, я сказал, только в этой ночи опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже", - сказал Путин.

По его словам, это не значит, что удары не могут быть нанесены снова, "но уровень защиты совсем другой".

"У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе", - сказал глава российского государства.

"Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации, правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, знаете, работает. Конечно, нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться где-то там. С защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть", - подчеркнул он.

Владимир Путин Бишкек НПЗ
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