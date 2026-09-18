Правительство продолжит контроль за строительством рыбопромыслового флота

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Контроль, который правительство осуществляет за ходом строительства рыбопромыслового флота, будет продолжен, он дает реальные результаты, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

"Контроль на площадке правительства за строительством судов будет продолжаться. Все планы должны быть исполнены", - сказал он.

Сейчас за счет программы инвестквот строится современный рыбопромысловый флот.

"В последние три года благодаря системному контролю на площадке штаба правительства мы смогли обеспечить заметную динамику передачи судов от верфей заказчикам. Если помните, в 2023 году мы начинали с 11 объектов, а сейчас уже завершено строительство 58 судов. В процессе - еще 64", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что когда на площадке штаба только начиналась "сборка" всех процессов воедино, был определенный скепсис. "Однако, как видите, дело движется", - отметил он.

По словам Патрушева, новый флот высоко ценится профессионалами. "Что особенно важно - новый флот дает измеримый производственный результат. Одно крупное судно способно в год перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы прямо в море. А это, в свою очередь, - наша возможность не только увеличивать объем добычи, но и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует с 2017 года. Первый этап прошел с 2017 по 2022 годы, в 2023 году начался второй этап, в рамках которого предусмотрено строительство не только судов и береговых заводов, но и объектов логистической инфраструктуры.