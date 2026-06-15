Поиск

Кабмин РФ продлил предельные сроки строительства судов для вылова крабов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило предельные сроки строительства судов для вылова крабов в рамках инвестиционных квот. Соответствующее постановление было подписано 8 июня 2026 года и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предельный срок строительства краболовов в рамках первого этапа инвестквот (законтрактованы до августа 2023 года) установлен в 10 лет, второго – в восемь лет. До этого сроки составляли семь и пять лет соответственно.

Постановление также предусматривает, что заказчик в качестве обеспечительного обязательства реализации проекта в случае продления срока строительства краболова обязан предоставить банковскую гарантию в размере минимум 500 млн рублей за каждый год продления. При этом при продлении более чем на один год минимальный размер банковской гарантии умножается на количество лет продления более 5-летнего срока.

Проект постановления подготовил Минсельхоз. Необходимость продления сроков строительства ведомство объясняло тем, что из-за ограничений, введенных недружественными РФ странами, по большинству договоров на строительство судов "наблюдались существенные задержки и сдвиги по срокам". Это уже привело к тому, что сроки строительства в рамках первого этапа были увеличены с пяти до семи лет (постановление правительства от 10 июля 2024 года № 930).

"По 18 краболовам сроки реализации инвестиционных проектов были продлены за пределы 5-летнего периода с учетом обеспечения банковской гарантией, который истекает в октябре 2026 года, - говорилось в пояснительной записке. - В настоящее время верфями в рамках первого этапа механизма инвестиционных квот заказчикам сдано 24 краболова и еще 10 остаются в разной стадии реализации, девять из которых имеют риски срыва сроков строительства. Кроме того, в рамках второго этапа механизма инвестиционных квот заказчикам сдано два краболова (по данным на март 2026 года - ИФ) и 24 краболова находятся в стадии реализации, 18 из которых также имеют риски срыва сроков строительства".

Крабовые аукционы по распределению квот на вылов крабов прошли в РФ в 2019-м и в 2023 году. Помимо оплаты лотов, победители аукционов взяли на себя обязательства по строительству судов для добычи крабов.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), с 2019 года должно быть построено 69 краболовов, пока сдано 27. Объем инвестиций крабодобывающих компаний в рамках программы инвестиционных квот суммарно превысил 400 млрд рублей.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $83,24 за баррель

Рынок акций США вырос в пятницу в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

 Рынок акций США вырос в пятницу в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму

Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

 Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря

 OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря

Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек

 Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек

ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года

Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

 Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2662 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9914 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов