Кабмин РФ продлил предельные сроки строительства судов для вылова крабов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило предельные сроки строительства судов для вылова крабов в рамках инвестиционных квот. Соответствующее постановление было подписано 8 июня 2026 года и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предельный срок строительства краболовов в рамках первого этапа инвестквот (законтрактованы до августа 2023 года) установлен в 10 лет, второго – в восемь лет. До этого сроки составляли семь и пять лет соответственно.

Постановление также предусматривает, что заказчик в качестве обеспечительного обязательства реализации проекта в случае продления срока строительства краболова обязан предоставить банковскую гарантию в размере минимум 500 млн рублей за каждый год продления. При этом при продлении более чем на один год минимальный размер банковской гарантии умножается на количество лет продления более 5-летнего срока.

Проект постановления подготовил Минсельхоз. Необходимость продления сроков строительства ведомство объясняло тем, что из-за ограничений, введенных недружественными РФ странами, по большинству договоров на строительство судов "наблюдались существенные задержки и сдвиги по срокам". Это уже привело к тому, что сроки строительства в рамках первого этапа были увеличены с пяти до семи лет (постановление правительства от 10 июля 2024 года № 930).

"По 18 краболовам сроки реализации инвестиционных проектов были продлены за пределы 5-летнего периода с учетом обеспечения банковской гарантией, который истекает в октябре 2026 года, - говорилось в пояснительной записке. - В настоящее время верфями в рамках первого этапа механизма инвестиционных квот заказчикам сдано 24 краболова и еще 10 остаются в разной стадии реализации, девять из которых имеют риски срыва сроков строительства. Кроме того, в рамках второго этапа механизма инвестиционных квот заказчикам сдано два краболова (по данным на март 2026 года - ИФ) и 24 краболова находятся в стадии реализации, 18 из которых также имеют риски срыва сроков строительства".

Крабовые аукционы по распределению квот на вылов крабов прошли в РФ в 2019-м и в 2023 году. Помимо оплаты лотов, победители аукционов взяли на себя обязательства по строительству судов для добычи крабов.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), с 2019 года должно быть построено 69 краболовов, пока сдано 27. Объем инвестиций крабодобывающих компаний в рамках программы инвестиционных квот суммарно превысил 400 млрд рублей.