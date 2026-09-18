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Турбизнес не фиксирует массовых отказов россиян от туров в Таиланд из-за COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры и страховые компании не фиксируют роста числа обращений российских туристов в Таиланде из-за COVID-19 и не считают, что ситуация носит характер массовой вспышки, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России.

"Поводов для тревоги у туристов нет. Число аннуляций туров в Таиланд не превышает обычных сезонных показателей, отказов от поездок из-за опасений заразиться COVID-19 также не зафиксировано. В структуре сезонной заболеваемости в Таиланде COVID-19 занимает второе место после гриппа, случаев которого выявляют значительно больше", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что российские туристы массово отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки ковида.

По данным АТОР, в Таиланде циркулирует штамм "омикрон", распространенный также в других странах, в том числе и России.

По последним данным Департамента контроля заболеваний Таиланда (DDC), рост заболеваемости COVID-19 связан с традиционным сезоном дождей. При этом число выявленных случаев значительно ниже показателей предыдущих лет. В 2023-2025 годах в стране ежегодно регистрировали 600-700 тыс. случаев заболевания.

В АТОР напомнили, что стандартные страховые полисы российских туристов, приобретающих пакетные туры, покрывают расходы на лечение COVID-19.

Таиланд АТОР COVID-19
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