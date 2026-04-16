В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в РФ снижается на протяжении последних трех недель, преобладающим штаммом является вариант "Stratus", сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ на протяжении последних трех недель также фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели было зафиксировано 2,6 тыс. случаев. Преобладающим циркулирующим геновариантом является XFG "Stratus"", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

7 апреля сообщалось, что на 14-й неделе 2026 года в РФ зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев COVID-19.