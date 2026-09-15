"Почта России" возобновит доставку писем в КНДР, прерванную из-за COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм (почтовые отправления для слепых и слабовидящих людей - ИФ) в КНДР, сообщило предпряитие.Республику (КНДР), говорится в сообщении компании.

Почтовое сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В июне 2025 года "Почта России" уже запустила отправку посылок в КНДР. Теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и посылки массой до 20 кг. Отправления самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.