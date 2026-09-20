БПЛА попали в три многоквартирных дома в подмосковных Котельниках

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковных Котельниках беспилотники попали в три многоквартирных дома, частный дом и складское помещение, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.

"Системы ПВО отражают атаку. К сожалению, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20). Попадания обломков БПЛА также зафиксированы в частном доме на ул. М. Колхозная и в складском помещении", - написал Соболев в своем канале в мессенджере Max.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пожаре на трех этажах многоквартирного дома в Котельниках, который начался после попадания БПЛА.