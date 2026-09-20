СКР возбудил дело о теракте по факту ночной атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с воздушной атакой Москвы и Московской области украинской армией, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов в Московском регионе (ст. 205 УК РФ)", - сказала она в воскресенье журналистам.

Петренко отметила, что в ночь на 20 сентября "ВСУ осуществили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты в Москве и Московской области".

"В результате погибли и пострадали люди. Повреждения получили жилые дома, объекты промышленной и логистической инфраструктуры", - сказала Петренко.

По ее словам, на местах происшествий "проводится комплекс следственных действий, направленных на фиксацию последствий атаки, установление всех обстоятельств произошедшего, а также типа и модели использованных беспилотных летательных аппаратов".

"Следственный комитет России установит каждого причастного к совершению бесчеловечного акта терроризма. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - заявила представитель ведомства.