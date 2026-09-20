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В Московской области сбито 249 БПЛА, есть погибшие, пострадавшие и разрушения

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московская область подверглась массированной атаке БПЛА, сбито 249 беспилотников в 17 округах, два человека погибли, в двух многоквартирных домах и в складском комплексе начались пожары, еще один МКД поврежден, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах", - написал Воробьев в своем канале в Max.

Глава региона уточнил, что в Раменском округе загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома, эвакуированы 400 человек - 70 из которых дети. Повреждено 20 автомобилей.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина, трое взрослых и двое детей пострадали. Дети госпитализированы. Там также произошел пожар на складском комплексе.

В Орехово-Зуевском округе в загоревшемся из-за атаки частном доме погиб мужчина.

Еще один человек пострадал в Ленинском округе.

В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом, в квартирах на трех этажах начался пожар.

"В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах", - проинформировал Воробьев.

В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. Зафиксированы повреждения в Воскресенске.

Отражение атаки продолжается, подчеркнул подмосковный губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Московская область Андрей Воробьев Москва
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