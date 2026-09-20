Российские военные за сутки сбили более 1,9 тыс. дронов ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Восемь крылатых ракет "Фламинго" ВСУ, 1951 украинский беспилотник сбиты за сутки российскими средствами противовоздушной обороны, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - заявили в военном ведомстве.