Армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения частей и подразделений украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении ведомства.

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