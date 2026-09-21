Суд арестовал доли экс-министра связи Никифорова в семи компаниях

Майнинговой компании АО "Иннополис Тех" в этом списке нет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доли бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова в семи компаниях арестованы по решению суда от 9 сентября, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Под арест попала доля в ООО "СЗ "Иннополис 2024", занимавшемся строительством многоквартирного жилья в татарстанском наукограде Иннополисе. Арестованы также доли в ООО "Развитие Иннополиса", которое, согласно ЕГРЮЛ, оказывает финансовые услуги; разработчике программного обеспечения ООО "Дигинавис" и доли в находящихся под управлением последнего ООО "Проект 11" и ООО "Проект 24" (разработка софта), ООО "Единая сеть" (проекты в сфере спутниковой связи) и ООО "Союз" (производство стройматериалов).

Майнинговая компания АО "Иннополис Тех", которую возглавляет Никифоров, в этом перечне отсутствует.

Мещанский суд 17 сентября заочно арестовал Никифорова, по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Бывший министр объявлен в розыск. Подробности уголовного дела в суде не уточнили.

По данным "Коммерсанта", следствие считает Никифорова, которы с 2018 года живет в ОАЭ, одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. Как сообщало МВД, пирамида действовала с января 2018 года по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов. Ее участники обещали клиентам сверхприбыль от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, в том числе при покупке биткоинов через Finiko, однако фактически инвестиционной деятельности не вели. Впоследствии вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть вложения. По данным МВД, деятельность Finiko затронула интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств. Сумма похищенных средств превышает 5 млрд рублей.

Никифоров занимал пост министра связи и массовых коммуникаций с мая 2012 года по май 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, он остается генеральным директором "Иннополис Тех", учрежденного в 2021 году в татарстанском Иннополисе, и руководит компанией с момента ее основания. До преобразования предприятия из ООО в АО в июне 2026 года Никифорову принадлежало 67% его уставного капитала. Сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрыты.

В декабре 2023 года "Иннополис Тех" приобрел на торгах за 1,4 млрд рублей имущественный комплекс обанкротившегося АО "Тутаевская ПГУ" - парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 МВт в Ярославской области. В декабре 2025 года компания стала собственником Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области.

В марте 2024 года Никифоров сообщал о заключении "Иннополис Техом" контракта с производителем серверов для майнинга Bitmain на поставку оборудования. В ноябре того же года он заявил, что на балансе предприятия находятся более 200 произведенных биткоинов, компания занимает около 0,45% мирового рынка и ежедневно производит около двух биткоинов. Также Никифоров сообщал о планах "в какой-то момент" разместить облигации на "Мосбирже".

Согласно отчетности "Иннополис Теха", стоимость активов компании в 2025 году выросла на треть - до 14,4 млрд рублей. Выручка сократилась в 20 раз - до 170 млн рублей, при этом чистая прибыль увеличилась втрое - до 887 млн рублей благодаря доходам от переоценки имущества и курсовых разниц.