Экс-министр связи Никифоров перестал возглавлять майнинговую компанию "Иннополис Тех"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров больше не является генеральным директором майнинговой компании АО "Иннополис Тех" (Татарстан), новым руководителем стал Владимир Лысенко, говорится в ЕГРЮЛ.

Запись о смене генерального директора внесена в реестр 28 сентября. Причины кадровых изменений в представленных сведениях не раскрываются.

По данным ЕГРЮЛ, Лысенко был генеральным директором московской юридической фирмы АО "Новая высота" с октября 2023 года по январь 2026 года. Именно в этот период фирма стала единственным владельцем ООО "Царь-мясо" и получила контроль над ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" (БМПК). БМПК входит в брянский агропромышленный холдинг "Царь-мясо", у которого, как говорится на сайте комбината, производство полного цикла: от растениеводства и свиноводства до выпуска колбас, мясных полуфабрикатов и консервов.

Никифоров занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ с мая 2012 года по май 2018 года.

"Иннополис Тех" был учрежден в 2021 году в татарстанском Иннополисе. Никифоров возглавлял компанию с момента ее основания.

В декабре 2023 года предприятие приобрело на торгах за 1,4 млрд рублей имущественный комплекс обанкротившегося АО "Тутаевская ПГУ" – парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 МВт в Ярославской области.

В марте 2024 года Никифоров сообщал о заключении "Иннополис Техом" контракта с производителем серверов для майнинга Bitmain на поставку оборудования. В ноябре того же года он заявил, что на балансе предприятия находятся более 200 произведенных биткоинов, компания занимает около 0,45% мирового рынка и ежедневно производит около двух биткоинов. Также Никифоров сообщал о планах "в какой-то момент" разместить облигации на Мосбирже.

В декабре 2025 года "Иннополис Тех" стал собственником Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области.

Согласно отчетности компании, стоимость ее активов в 2025 году выросла на треть - до 14,4 млрд рублей. Выручка сократилась в 20 раз до 170 млн рублей, при этом чистая прибыль увеличилась втрое – до 887 млн рублей благодаря доходам от переоценки имущества и курсовых разниц.

В июне 2026 года "Иннополис Тех" был преобразован из ООО в АО. До преобразования Никифорову принадлежало 67% уставного капитала предприятия. Сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрыты.

Мещанский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Экс-министр объявлен в розыск. Подробности уголовного дела в суде не уточнили.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает проживающего с 2018 года в ОАЭ Никифорова одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. МВД сообщало, что пирамида действовала с января 2018 года по июль 2021 года, затронув интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств, а сумма похищенных средств превышает 5 млрд рублей. По данным ведомства, ее участники обещали клиентам сверхприбыль от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, однако фактически инвестиционной деятельности не вели.

Кроме того, решением суда от 9 сентября были арестованы доли Никифорова в семи компаниях, сообщалось со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс". "Иннополис Тех" в списке компаний, доли в которых попали под арест, отсутствовал.