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Бывший министр связи Никифоров заочно арестован по обвинению в мошенничестве

Он объявлен в розыск

Бывший министр связи Никифоров заочно арестован по обвинению в мошенничестве
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Об этом говорится в базе данных судов общей юрисдикции Москвы.

Никифорову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.

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Николай Никифоров Мещанский суд Москвы
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