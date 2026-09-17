Бывший министр связи Никифоров заочно арестован по обвинению в мошенничестве
Он объявлен в розыск
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Об этом говорится в базе данных судов общей юрисдикции Москвы.
Никифорову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.
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