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Комитет Госдумы поддержал включение в ССВ банков, работающих только с юрлицами и ИП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1269756-8 о включении в систему страхования вкладов (ССВ) банков, имеющих право привлекать только средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассмотреть документ в первом чтении планируется 20 октября.

Законопроект в июне внесли в палату председатель комитета Анатолий Аксаков и тогда еще депутат Госдумы Аркадий Свистунов.

Включение таких банков в ССВ позволит предоставить страховую защиту их вкладчикам наравне с вкладчиками банков, имеющих право привлекать средства физлиц, которые уже являются участниками системы.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта не окажет существенного влияния на размер ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и новых участников ССВ. На конец 2025 года в секторе работал 21 банк, имеющий право привлекать только средства юрлиц и ИП. Предельный размер этих средств не превышает 1% от общего размера страховой ответственности. Включение 21 банка в ССВ не повлечет предоставления им права привлекать вклады, открывать и вести счета физлиц, говорится в материалах к законопроекту.

Вновь созданный банк будет включаться в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций. Механизм проверки банков на соответствие требованиям для участия в ССВ, изначально вводившийся как переходный этап для включения в систему действующих банков с подтвержденной финансовой устойчивостью, из закона о страховании вкладов исключается.

Требования к раскрытию информации о структуре акционеров и прозрачности структуры собственности банка переносятся в закон "О банках и банковской деятельности", а полномочия ЦБ по их установлению и оценке банков - в закон о Банке России. При нарушении требований к прозрачности собственности в течение шести месяцев подряд ЦБ вправе до устранения нарушения запретить банку привлекать во вклады и на счета подлежащие страхованию средства физических и юридических лиц. Банк, структура собственности которого признается непрозрачной три и более месяца подряд, будет уплачивать взносы в фонд обязательного страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке.

Страховая защита также распространяется на средства физлиц, занимающихся актуарной деятельностью, по аналогии со счетами адвокатов и нотариусов.

Вкладчики смогут получать страховое возмещение через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. В целях противодействия сокрытию имущества возмещение будет выплачиваться только на счет самого вкладчика.

Кроме того, законопроект вводит институт единого корпоративного ликвидатора кредитных организаций: конкурсным управляющим и ликвидатором всех кредитных организаций станет АСВ. На агентство также возлагаются функции временной администрации в случае ее назначения после отзыва лицензии.

Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект. В случае принятия закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

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