В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские банки, работающие только со вкладами юрлиц, в 2026 году могут быть включены в систему страхования вкладов (ССВ).

Банк России опубликовал актуализированный доклад о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Как говорится в докладе, при участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий включение в ССВ банков, имеющих право привлекать только вклады юрлиц и ИП, а также упрощение процедур включения и исключения банков из ССВ. Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных юрлиц, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 млн рублей).

Банки будут включаться в ССВ на основании лицензии и исключаться при ее отзыве. ЦБ ожидает, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в 2025 году и вступит в силу в 2026 году.

В настоящее время участниками системы страхования вкладов являются банки, имеющие лицензию ЦБ на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. Такие банки обязаны уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов.

