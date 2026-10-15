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Эксперимент по маркировке двигателей и генераторов начнется 1 ноября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке в системе "Честный знак" отдельных видов двигателей и генераторов пройдет в России с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года. Соответствующее постановление утверждено правительством.

Эксперимент будет распространяться на электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания (дизель-генераторные и газопоршневые установки), двигатели внутреннего сгорания и генераторы переменного тока (синхронные генераторы), применяемые в качестве компонентов дизель-генераторных и газопоршневых установок.

Также маркировка затронет подшипники, узлы лифтового оборудования и устройства безопасности, применяемые в качестве компонентов лифтового оборудования.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. В рамках "пилота" предполагается отработать порядок маркировки и технологии нанесения средств идентификации на оборудование.

правительство Честный знак
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