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Система "Честный знак" позволила выявить 3,7 млрд небезопасных товаров в магазинах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нелегальный оборот товаров, подлежащих маркировке в системе "Честный знак", за последние пять лет сократился почти в три раза, сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов на экспертной дискуссии по вопросам продовольственной безопасности в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду.

"Всего в системе работают 1,1 млн компаний, это 52 отрасли. За последние пять лет мы видим резкое снижение нелегального оборота, с 26% до 9%, почти в три раза", - сказал он.

Так, в 550 раз сократились продажи просроченной воды, в 199 раз - просроченного молока, за последние годы выявлено 3,7 млрд небезопасных, некачественных товаров в магазинах, добавил заместитель гендиректора ЦРПТ.

"Система интегрирована с 27 органами государственной власти; мы видим, что приоритетно пользователями системы являются представители контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов. Это очень важно, так как позволяет очень быстро все проверить и выявить нарушителей", - подчеркнул Юсупов.

Реваз Юсупов ЦРПТ
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