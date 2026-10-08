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У более чем 80% "рисковых" производителей маркированных товаров не нашли реального выпуска

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ представил предварительные итоги эксперимента по мониторингу производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке: у более 80% проверенных компаний отсутствовал производственный цикл. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Первой Международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".

Он напомнил, что летом этого года мониторинг предприятий стал обязательным для пяти маркируемых товарных групп – товаров легкой промышленности, обуви, парфюмерии, шин и БАДов. Компании, которые заявляют себя российскими производителями, должны подтверждать наличие реального производства.

"Мы надеемся, что это список будет постоянно расширяться и мы сможем этот механизм распространить на все товары, которые сейчас маркируются", - отметил Алиханов.

По его словам, оценку при регистрации в системе маркировки прошли свыше 330 организаций, в отношении которых были выявлены факторы риска отсутствия реального производства. В итоге по 270 предприятиям, или более 80%, было принято решение об отсутствии производственного цикла.

"На наш взгляд - это показательный результат, который говорит о том, насколько важно отделять действующих производителей от компаний, которые прикрываются таким статусом для легализации серого импорта", - подчеркнул глава Минпромторга.

Он напомнил, что помимо проверки при регистрации, действует также регулярная оценка уже работающих производителей, которая также проводится по профилям риска. По установленным критериям система выявляет компании, у которых необходимо дополнительно подтвердить наличие фактического производства. В сентябре на такую оценку направлены 36 производителей.

По данным Минпромторга, в настоящее время государственная система цифровой маркировки "Честный знак" охватывает в обязательном и пилотном режимах 52 товарные группы и более 1 млн компаний.

Минпромторг Антон Алиханов
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