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Сверка данных о маркировке меда с данными ФГИС "ВетИС" начнется с мая 2027 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сверка объемов вводимого в оборот меда в системе маркировки "Честный знак" с данными системы ветеринарного контроля ФГИС "ВетИС" начнется с 1 мая 2027 года, сообщил оператор "Честного знака" - ООО "Оператор ЦРПТ"

"В случае, если расхождение в данных превышает 5%, такая партия будет заблокирована. Это делает невозможным доступ меда неподтвержденного происхождения на рынок", - сообщила руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина.

Предполагается, что сопоставление данных о сырьевой базе через интеграцию с "ВетИС" с объемами выпускаемой продукции позволит полностью проследить движение продукции от производителя до конечного покупателя.

С 1 сентября этого года в России стартовала обязательная маркировка меда в потребительской упаковке. По данным ЦРПТ, за первый месяц маркировки в оборот было введено более 721 тысячи кг маркированного меда.

Как отмечает оператор маркировки, производство меда имеет выраженную сезонность: для значительной части производителей период сбора и первичной подготовки урожая приходятся на август-сентябрь, тогда как фасовка и ввод продукции в оборот происходят позднее. Поэтому главным сигналом риска появления фальсификата становится ситуация, когда в оборот вводится больше готового меда, чем подтверждено ветеринарными документами на сырье.

Доля меда с признаками подмеса на российском рынке, по данным Роскачества, которые приводит ЦРПТ, сократилась с 75% в первом полугодии 2024 года до 19% в первой половине 2026 года. При этом проверка меда под собственными торговыми марками федеральных сетей показала, что лишь 3 из 11 исследованных Роскачеством образцов были признаны полностью натуральными, в остальных образцах эксперты ведомства выявили признаки фальсификации или иные несоответствия установленным требованиям ГОСТ.

"Интеграция с системой "ВетИС" в молочной отрасли уже позволила сократить долю фальсификата на рынке с 30% до 0,002%, на рынке икры расхождение между данными о сырье и готовой продукции снизилось с 52% до 0,86%. В целом по всем маркируемым категориям доля нелегального оборота за пять лет снизилась более чем втрое - с 24,7% до 7,6%", - сообщила Кузьмина.

Роскачество ЦРПТ ВетИС Юлия Кузьмина Честный знак
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