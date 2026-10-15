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В Воронеже на год отложили детский фестиваль "Маршак"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Детский театральный фестиваль "Маршак", который должен был начаться в Воронеже 28 октября, перенесли на осень следующего года, сообщают организаторы мероприятия.

"По объективным и не зависящим от нас причинам проведение ХII детского театрального фестиваля "Маршак" переносится на осень 2027 года. Мы уже начали готовиться к важному юбилею - 3 ноября 2027 года исполнится 140 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, нашего земляка и одного из основателей отечественной детской литературы. Поэтому в сложившихся обстоятельствах все наши ресурсы будут направлены на подготовку фестиваля, приуроченного к юбилейной дате", - говорится в сообщении.

Организаторы рассчитывают сделать "Маршак" одним из главных событий юбилейной программы и обещают насыщенную театральную афишу.

В 2025 году "Маршак" проходил в Воронеже дважды: с 22 по 30 марта и с 25 октября по 4 ноября. Весеннюю программу посетили более 6 тыс. человек. Тогда зрителям представили десять спектаклей, которые показали 36 раз, а образовательная часть включала книжную ярмарку, мастер-классы и творческие встречи.

Осенняя программа 2025 года собрала около 4 тысяч зрителей - примерно на треть меньше весенней.

Детский театральный фестиваль с 2015 года ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул. Он назван в честь родившегося в городе писателя и поэта Самуила Маршака. На мероприятии представлены ведущие российские театры и режиссеры, работающие в области театрального искусства для детей.

Воронеж Самуил Маршак
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