Фестиваль "Паруса Кронштадта" в выходные отменен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Кронштадта отменили фестиваль в парке "Остров фортов", назначенный на 6 и 7 июля после атаки БПЛА, сообщается в соцсетях администрации города в субботу.

"Фестиваль "Паруса Кронштадта" в парке "Остров фортов" 6 и 7 июня не состоится", - говорится в сообщении.

Ранее власти Петербурга сообщали об атаке БПЛА в ночь на субботу. В Ленобласти было сбито более 140 БПЛА.

В Кронштадте временно ограничивали движение транспорта.

В Петербурге в субботу проходит заключительный день ПМЭФ -2026. 10 июня в Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон.