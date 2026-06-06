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Фестиваль "Паруса Кронштадта" в выходные отменен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Кронштадта отменили фестиваль в парке "Остров фортов", назначенный на 6 и 7 июля после атаки БПЛА, сообщается в соцсетях администрации города в субботу.

"Фестиваль "Паруса Кронштадта" в парке "Остров фортов" 6 и 7 июня не состоится", - говорится в сообщении.

Ранее власти Петербурга сообщали об атаке БПЛА в ночь на субботу. В Ленобласти было сбито более 140 БПЛА.

В Кронштадте временно ограничивали движение транспорта.

В Петербурге в субботу проходит заключительный день ПМЭФ -2026. 10 июня в Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон.

Кронштадт
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