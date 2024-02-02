Фестиваль "Нашествие" вновь отложили

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 2025 год, сообщили организаторы.

"С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль "Нашествие" на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала - это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях", - говорится в сообщении организаторов, опубликованном в официальной группе во "ВКонтакте".

Приобретенные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия, отмечается в сообщении.

"Нашествие" - фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом. Впервые был проведен в декабре 1999 года в ДК им. Горбунова.

В этом году фестиваль должен был пройти 26-28 июля. Последний раз фестиваль был проведен в 2019 году. В 2020 и 2021 году он был отменен из-за пандемии COVID-19, в 2022 году его отменили без объяснения причин, а в 2023 году перенесли на 2024-й.