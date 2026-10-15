Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень стратегически значимых лекарств; добавлено четыре позиции, в том числе генно-инженерные инсулины, сообщается на сайте правительства.

"Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, новыми наименованиями", - говорится в сообщении на сайте правительства в четверг.

В перечень добавлено четыре позиции. Это генно-инженерные инсулины (растворимый и двухфазный), противоопухолевый препарат "Ленватиниб" и тромболитическое лекарство "Тенектеплаза", применяемое при остром инфаркте миокарда, уточнили в правительстве.

Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства может осуществляться с господдержкой.

Кроме того, лекарства, входящие в перечень, имеют приоритет при госзакупках. Это способствует сохранению стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы.

Перечень актуализируется специальной межведомственной комиссией, в которую входят представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федерального медико-биологического агентства, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, Роспотребнадзора. Основанием для его формирования являются новые критерии, утверждённые правительством в марте 2026 года для реализации актуальных положений Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, добавили в сообщении.