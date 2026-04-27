Мишустин сообщил об утверждении нового перечня стратегически важных лекарств

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных средств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил о необходимости наращивать производство эффективных отечественных лекарств, чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов.

"Стратегия развития фармацевтической промышленности реализуется правительством. В рамках ее выполнения утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами в понедельник.

Он подчеркнул, что в России будут и дальше повышать долю собственных разработок и расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в больницы и укрепить технологический суверенитет РФ.