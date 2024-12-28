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В законе предложили закрепить понятие "стратегически значимые лекарственные средства"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о законодательном закреплении понятия "стратегически значимые лекарственные средства" (СЗЛС).

Соответствующая инициатива (811556-8) размещена в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Так, проект закона предусматривает поправки в №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", прописав в нем, что "стратегически значимые лекарственные средства - лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в РФ, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ".

Законопроект также предлагает наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня таких лекарств.

"Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий", - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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