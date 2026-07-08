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Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Перечень стратегически значимых лекарственных средств дополнен 149 наименованиями, сообщили в правительстве России.

"Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, 149 наименованиями", - говорится в сообщении на сайте правительства в среду.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. В числе препаратов, добавленных в список, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отмечается в сообщении.

Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории России, а организация их производства может осуществляться с господдержкой.

Кроме того, лекарства, входящие в перечень, имеют приоритет при госзакупках. Это способствует сохранению стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы, сообщили в правительстве.

Правительство РФ
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