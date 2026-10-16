Белгородский губернатор сообщил о 55 атаках на регион за сутки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 55 атаках на регион за прошедшие сутки.

Удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. За сутки над регионом сбито и подавлено 42 беспилотника.

В результате атак в Грайворонском округе пострадали два человека, лечиться они будут амбулаторно.

Оперативный штаб региона сообщил, что к медикам обратились два человека, пострадавших при атаках ранее. Так, в больницу в Белгороде обратилась женщина, которая получила акубаротравму и осколочное ранение плеча при атаке БПЛА в селе Мощеное Грайворонского округа 6 октября. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона в Шебекине 13 октября. Оба пострадавших будут лечиться амбулаторно.

По информации оперштаба, в пятницу рано утром в Шебекине FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены кровля, фасад, остекление, внутренняя отделка и забор.