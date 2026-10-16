Поиск

Белгородский губернатор сообщил о 55 атаках на регион за сутки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 55 атаках на регион за прошедшие сутки.

Удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. За сутки над регионом сбито и подавлено 42 беспилотника.

В результате атак в Грайворонском округе пострадали два человека, лечиться они будут амбулаторно.

Оперативный штаб региона сообщил, что к медикам обратились два человека, пострадавших при атаках ранее. Так, в больницу в Белгороде обратилась женщина, которая получила акубаротравму и осколочное ранение плеча при атаке БПЛА в селе Мощеное Грайворонского округа 6 октября. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона в Шебекине 13 октября. Оба пострадавших будут лечиться амбулаторно.

По информации оперштаба, в пятницу рано утром в Шебекине FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены кровля, фасад, остекление, внутренняя отделка и забор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Грайворонский округ Александр Шуваев Белгородская область Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

 Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

Мантуров заявил о переговорах России и Индонезии о строительстве космодрома

Россия и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

 Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

Владимирский губернатор сообщил об отраженной атаке на тепловую инфраструктуру
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов