ВСУ 59 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть раненые

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о шести десятках атак с украинской стороны за минувшие сутки, пострадали два человека.

"За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, удары пришлись по 14 округам. Противник совершил пять обстрелов с применением артиллерии b 16 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

Благодаря профессиональной работе расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 67 беспилотников, отметил губернатор.

В результате атак ранены два человека. Один из них находится на стационарном лечении, уточнил Шуваев.