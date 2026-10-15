Предприятие и объект инфраструктуры повреждены ударами БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области, повреждены предприятие и объект инфраструктуры, сообщает оперативный штаб региона в четверг.

"В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате детонации дрона повреждён объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, в посёлке Красная Яруга беспилотник нанёс повреждения предприятию. Кроме того, в результате трёх атак дронов повреждены четыре легковых автомобиля.

В селе Головино Белгородского округа в результате детонации БПЛА повреждён трактор. В посёлке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом - пострадало остекление.

В районе села Зиборовка Шебекинского округа из-за удара FPV-дрона повреждён коммерческий объект.

В селе Святославка Ракитянского округа из-за удара FPV-дрона повреждения получил легковой автомобиль.