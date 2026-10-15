Объект инфраструктуры поврежден при атаке дрона в белгородском Шебекине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Инфраструктурный объект поврежден в результате атаки дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в четверг.

"В Шебекино рано утром в результате атаки дрона повреждён объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб проинформировал, что в Шебекинскую больницу обратились мужчина и женщина, которые получили акубаротравмы при атаке дрона в селе Кошлаково 13 октября. Пострадавшие транспортированы врачами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно.